La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renovación de la estrategia de estabilización del precio de la gasolina, tras reunirse en Palacio Nacional con empresarios y prestadores de servicios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la renovación del acuerdo nacional que busca estabilizar el precio de la gasolina en México. El anuncio se dio tras una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios gasolineros, transportistas y representantes del sector energético.

El acuerdo inicial, firmado en febrero de 2025, estableció la Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México. En aquel momento, se fijó un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina Magna, con vigencia de seis meses y evaluaciones periódicas.

Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina. pic.twitter.com/Vhr7tU44bE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Durante la primera firma del pacto, Sheinbaum calificó la medida como “histórica” y aseguró que el propósito central es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a la inflación.

Para apoyar el cumplimiento del acuerdo, Pemex implementó un precio mayorista en sus terminales de almacenamiento y reparto, con el fin de que las estaciones de servicio pudieran mantener un precio menor o igual al límite establecido.

Renovación del pacto en 2025

En agosto de 2025, la mandataria ya había adelantado la intención de renovar el convenio con el sector gasolinero, destacando que mantener el tope era clave para contener la inflación.

Si bien no detalló si el límite por litro se mantendrá en los mismos términos, Sheinbaum confirmó que el acuerdo seguirá vigente en coordinación con empresarios y prestadores de servicios.

En la política de estabilización participan Pemex, empresarios gasolineros, importadores, transportistas y autoridades energéticas, quienes acordaron mantener un mecanismo de cooperación voluntaria para evitar aumentos abruptos en el precio de los combustibles.