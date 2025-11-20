El tipo de cambio inició la jornada en alrededor de 18.37 pesos por dólar, con una depreciación de 0.18%, afectado por el fortalecimiento del billete verde.

En la sesión overnight, el tipo de cambio registró volatilidad al alza y, al inicio de la jornada, el peso se ve presionado por un dólar más fuerte.

De acuerdo con información de Bloomberg, la divisa mexicana se ubica alrededor de 18.37 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.18% —equivalente a tres (3) centavos— respecto al cierre previo.

El movimiento se da mientras los participantes del mercado ajustan sus apuestas sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en su reunión del 10 de diciembre, reduciendo la probabilidad de un recorte de veinticinco (25) puntos base en la tasa de referencia.

Dólar al alza, euro a la baja y criptomonedas con apetito

El índice dólar, que compara el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis (6) de las principales divisas del mundo, muestra una apreciación de 0.18% al inicio de la jornada, reflejando una mayor demanda por activos denominados en la moneda de EU.

El euro retrocede 0.21% frente al dólar, mientras que la libra esterlina anota una ligera ganancia de 0.01%, en un contexto de cautela previo a datos económicos clave.

En el mercado de criptomonedas, el bitcóin —el activo de mayor capitalización del sector— avanza 0.4%, lo que indica que, pese al fortalecimiento del dólar, los inversionistas mantienen cierto apetito por instrumentos de mayor riesgo.

Mercados globales suben impulsados por Nvidia

A escala global, los mercados accionarios presentan movimientos positivos, impulsados por el optimismo en torno a Nvidia. La compañía de microprocesadores proyectó ingresos por encima de lo esperado y disipó parte de los temores sobre una posible burbuja en el segmento de inteligencia artificial.

En operaciones previas a la apertura en Wall Street, las acciones de Nvidia suben cerca de 5.0%, arrastrando al alza a otros títulos tecnológicos como AMD y Broadcom y favoreciendo la recuperación de un sector que venía de semanas de corrección por preocupaciones sobre valuaciones elevadas y altos niveles de gasto en infraestructura de IA.

Los inversionistas centran ahora su atención en el próximo informe laboral de septiembre, considerado clave para calibrar la postura futura de la Fed y el ritmo de los movimientos en la tasa de interés.

Wall Street, Europa y Asia apuntan en verde

En Estados Unidos, los futuros de los principales índices accionarios anticipan una apertura en terreno positivo. Destaca el avance de 1.75% en los contratos del Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, reflejando el impulso de Nvidia y del sector de chips en general.

En Europa, las bolsas también operan con ganancias: el Euro Stoxx 600 muestra un incremento de 0.72%, apoyado en empresas de tecnología y consumo cíclico.

En Asia, los mercados cerraron mayoritariamente al alza. El Nikkei avanzó 2.65%, mientras que el Hang Seng reportó un ligero aumento de 0.02%, en una sesión marcada por el seguimiento a los resultados corporativos y a las expectativas de crecimiento global.

Petróleo y metales: rebotan energéticos, metales mixtos

En el mercado de materias primas, el precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia para la mezcla mexicana, sube alrededor de 1.0%, recuperando parte de la caída de 2.0% registrada en la sesión previa.

El ajuste se da mientras el mercado asimila el impacto de nuevas sanciones de EU a Rusia, que entran en vigor este viernes y podrían influir en la oferta global de crudo.

En metales industriales y preciosos se observan movimientos mixtos: el cobre avanza 0.2%, mientras que los metales preciosos operan en negativo, con la plata encabezando las caídas con una baja de 0.7%, en línea con el repunte del dólar y el ánimo de riesgo en renta variable.