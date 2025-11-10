El precio de la vivienda nueva aumentó un 8.4%, mientras que el de la vivienda usada creció un 8.7% en el mismo periodo.

El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció un 9% en el tercer trimestre, informó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

En el periodo de enero a septiembre, a nivel nacional, el valor promedio de una vivienda fue de un millón 863 mil 022 pesos y el mediano de un millón 201 mil 286 pesos.

La vivienda nueva presentó una variación positiva del 8.4%, mientras que la correspondiente a la vivienda usada aumentó un 8.7% en el mismo periodo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el precio de la vivienda creció un 11%; en la de Tijuana un 10.7%; en León un 10.5%; en Monterrey un 9.4%; en Puebla-Tlaxcala un 8.6%; en Querétaro un 7.3%; en el Valle de México un 5.1%; y en Toluca un 4.7%.

Asimismo, durante los primeros nueve meses del año se registró un descenso del 2.2% en la cantidad de avalúos realizados respecto al mismo periodo de 2024.

El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto decreció un 0.2% en el tercer trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

"El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció un 0.9% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue del 3.8%. Asimismo, de acuerdo con el Banco de México, la tasa hipotecaria promedio en el tercer trimestre de 2025 fue del 11.64%", indicó la SHF en un comunicado.

El Índice de SHF mostró resultados diferenciados por entidad federativa, de tal manera que 21 estados presentaron variaciones mayores al promedio nacional y en 11 se registraron variaciones menores.