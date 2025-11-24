El tipo de cambio inicia la sesión con un cambio mínimo respecto al cierre previo, mientras que el Banco de México ajusta sus pronósticos económicos ante el impacto de las políticas de Donald Trump.

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a $18.47 pesos mexicanos en promedio, lo cual representó un cambio mínimo del $0.01% comparado con la sesión previa. La volatilidad del tipo de cambio es notoriamente inferior a los números conseguidos en el último año.

Comportamiento Reciente del Tipo de Cambio

El peso mexicano finaliza dos sesiones de racha y anota un incremento del $0.24\%$ frente al dólar en los últimos siete días. A pesar de los recientes vaivenes, en términos interanuales, el dólar estadounidense aún acumula un descenso del 9.07%

El 2024 estuvo marcado por la apreciación inicial del peso, llegando a cotizar en $16$ pesos por unidad, un nivel no visto en casi una década. Sin embargo, la moneda azteca se fue depreciando debido a decisiones políticas, incluyendo la Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos. El retroceso se agravó con la victoria electoral de Donald Trump en EU y sus amenazas arancelarias.

Pronósticos Económicos para 2025 (Datos Duros)