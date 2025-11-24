Dólar abre en 18.47 pesos con volatilidad a la baja
El tipo de cambio inicia la sesión con un cambio mínimo respecto al cierre previo, mientras que el Banco de México ajusta sus pronósticos económicos ante el impacto de las políticas de Donald Trump.
El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a $18.47 pesos mexicanos en promedio, lo cual representó un cambio mínimo del $0.01% comparado con la sesión previa. La volatilidad del tipo de cambio es notoriamente inferior a los números conseguidos en el último año.
Comportamiento Reciente del Tipo de Cambio
El peso mexicano finaliza dos sesiones de racha y anota un incremento del $0.24\%$ frente al dólar en los últimos siete días. A pesar de los recientes vaivenes, en términos interanuales, el dólar estadounidense aún acumula un descenso del 9.07%
El 2024 estuvo marcado por la apreciación inicial del peso, llegando a cotizar en $16$ pesos por unidad, un nivel no visto en casi una década. Sin embargo, la moneda azteca se fue depreciando debido a decisiones políticas, incluyendo la Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos. El retroceso se agravó con la victoria electoral de Donald Trump en EU y sus amenazas arancelarias.
Pronósticos Económicos para 2025 (Datos Duros)
- El Banco de México (Banxico) ha publicado sus pronósticos para 2025, manteniendo un panorama conservador debido a la incertidumbre política y las políticas anunciadas por el nuevo gobierno de EU.
- Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos.
- Se pronostica que la inflación se mantenga por debajo de los cuatro puntos, específicamente en el $3.8%.
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esperado por el banco central es de apenas $1.2%.
- La inflación en 2024 se mantuvo relativamente estable, rondando el $4\%$, excepto en junio, cuando casi alcanzó el 6%.