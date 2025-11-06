La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora exhorta a la vigilancia ciudadana tras la aprobación del presupuesto 2026.

Tras la aprobación del paquete económico 2026 por la Cámara de Diputados, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, María Guadalupe Ruiz Durazo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes sobre el destino de los recursos públicos durante el próximo año.

El Congreso federal aprobó con 358 votos a favor y 133 en contra un gasto neto total de 10.9 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026.

Ruiz Durazo explicó que la estructura de ingresos federales se apoya principalmente en la recaudación tributaria, que representa 57 por ciento de los recursos que ejercerá el Gobierno Federal; mientras que 14 por ciento provendrá de deuda pública y 12 por ciento de ingresos petroleros.

"Todos, tú y yo, pagaremos más impuestos; lo importante será que ese dinero se gaste bien" , señaló la dirigente.

Detalló que los impuestos con mayor peso en la recaudación son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En este último caso, dijo, grava productos de consumo cotidiano como refrescos y cigarros, lo que impacta directamente los hábitos de la población.

Agregó que el IEPS debe complementarse con otras políticas para desincentivar el consumo, ya que este impuesto —que inició en 2014 con un peso por litro en bebidas azucaradas— actualmente asciende a tres pesos, sin que se haya reducido significativamente el consumo.