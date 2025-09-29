Claudia Sheinbaum y su equipo logran avances en las negociaciones de aranceles con Estados Unidos.

Ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha habido dificultades con el país del norte, pero con su equipo, México ha salido adelante dignamente.

Actualmente, Estados Unidos tiene una pausa de 90 días a México, que concluye en noviembre, del incremento de 30 por ciento en aranceles a las importaciones estadounidenses desde México, por lo que siguen en negociaciones para tener un acuerdo más amplio.

Durante un evento como parte de su gira de rendición de cuentas en los estados del país, Sheinbaum Pardo destacó la coordinación con su gabinete federal y reconoció a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que los ha acompañado en este proceso junto con Estados Unidos.

"Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, que nos ha acompañado en todo este proceso difícil, que saben que hemos tenido nuestras dificultades con Estados Unidos como todos los países, porque cambiaron las reglas, ahora se impusieron aranceles" , indicó Sheinbaum.

Añadió que pese a las dificultades, "la verdad es que en equipo hemos salido adelante muy dignamente, porque a México se le respeta" .

Cabe mencionar que, pese a la pausa de 90 días en los aranceles de 30 por ciento, aún siguen vigentes otros: de 25 por ciento a las importaciones fuera del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), de 25 por ciento sobre los automóviles y de 50 por ciento sobre el acero, aluminio y cobre.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, 84.4 por ciento de nuestro comercio queda amparado con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Canadá y Estados Unidos.