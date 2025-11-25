La cadena de supermercados cerrará todas sus tiendas el jueves 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias.

Costco Wholesale se posicionó en las tendencias de plataformas digitales tras anunciar un cierre masivo de todas sus sucursales para el cierre de noviembre, un anuncio que originó inquietud entre sus socios.

La reconocida cadena de supermercados aclaró que el cierre, programado para el próximo jueves 27 de noviembre, se debe a la celebración del Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, y que las tiendas en México sí ofrecerán servicio de manera habitual.

El anuncio de cierre, realizado a través de las redes sociales oficiales de la cadena, precisó que la suspensión del servicio por el Thanksgiving Day solamente será aplicable para sus sedes establecidas en el territorio de Estados Unidos y Puerto Rico.

Esto significa que, si bien Costco Wholesale tiene presencia en 14 países, las tiendas de la marca en México, al igual que en las otras naciones, mantendrán su operación habitual. A pesar del cierre de tiendas, la empresa precisó que los socios en EU y Puerto Rico podrán seguir realizando compras a través de su portal web oficial.

Es importante aclarar que el cierre masivo previsto para el jueves 27 de noviembre en EU y Puerto Rico tendrá una duración de solo 24 horas. El servicio se reanudará de forma habitual a partir del viernes 28 de noviembre.

El portal oficial de Costco Wholesale Estados Unidos señala que la empresa realiza un total de siete cierres a lo largo del año. Estas suspensiones del servicio se llevan a cabo en días marcados como feriados oficiales en territorio norteamericano. Las fechas en las que ocurren estos cierres son:

Año Nuevo (1 de enero)

Domingo de Pascua

Día de los caídos (Último lunes de mayo)

Día de la Independencia (4 de julio)

Labor Day (primer lunes de septiembre)

Thanksgiving Day (Último jueves de noviembre)

Navidad

En contraste, Costco México solo realiza un cierre anual de este tipo, el cual se lleva a cabo durante el Domingo de Pascua. Además, la compañía garantiza que sus colaboradores en México cuentan con todas las prestaciones que se marcan en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el pago triple cuando laboran en días de descanso obligatorios, así como el goce de un periodo de vacaciones pagadas a partir del primer año de trabajo, entre otras.