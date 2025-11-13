El fin del cierre federal en Estados Unidos fue confirmado por el presidente Trump, con una ley que financia operaciones hasta enero y busca estabilizar la economía.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja este jueves, tras el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos más largo de la historia, que provocó la suspensión de la publicación de varios datos económicos clave.

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0.19 %, tras alcanzar un récord al cierre del miércoles. El índice Nasdaq retrocedía un 0.61 % y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0.43 %.

A pesar del buen inicio de semana del Nasdaq, la presión se reanudó a medida que los inversionistas continuaron deshaciéndose de acciones tecnológicas, especialmente las del sector de la inteligencia artificial, ante la persistente preocupación por sus valoraciones. El índice, con gran peso tecnológico, se encaminaba a cerrar con su tercera jornada consecutiva de pérdidas, lastrado por gigantes como Nvidia, Broadcom y Alphabet.

Disney también fue una de las principales empresas con peor desempeño durante la sesión, con una caída del 8 % en sus acciones tras los resultados mixtos de su cuarto trimestre fiscal.

El miércoles se observó nuevamente una divergencia entre las acciones tecnológicas y otros sectores del mercado, con un mejor rendimiento de sectores orientados al valor, como el de la salud. Si bien el Nasdaq cerró la jornada en rojo, el Dow Jones superó los 48 mil puntos por primera vez, lo que sitúa al índice de 30 acciones en camino de lograr su mejor desempeño semanal desde finales de junio.

Durante la sesión del miércoles, los inversionistas se mostraron optimistas ante la posibilidad de que el cierre del gobierno estadounidense -el más largo de la historia- finalizara tras seis semanas. Ese desenlace se confirmó esa misma noche, cuando el Presidente Donald Trump promulgó una ley de financiamiento para reabrir el gobierno federal. La ley, aprobada previamente por la Cámara de Representantes, financiará las operaciones gubernamentales hasta finales de enero.

La prolongada paralización dejó a los inversionistas a ciegas, sin acceso a informes económicos clave, como el de empleo de octubre y los datos de inflación, lo que contribuyó a la reciente volatilidad del mercado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles a la prensa que estos informes podrían no llegar a publicarse nunca y que el cierre podría reducir el crecimiento económico del cuarto trimestre hasta en dos puntos porcentuales. Sin embargo, la mayoría de los economistas prevén un impacto mínimo en el PIB estadounidense.

¿Qué consecuencias dejó el cierre del gobierno en la Bolsa de Nueva York?

La Bolsa de Nueva York mostró una apertura a la baja tras el fin del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, afectando la publicación de datos económicos clave y generando volatilidad en los mercados financieros.

¿Cómo afectó el cierre a los sectores tecnológicos y otros índices?

El índice Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, sufrió pérdidas consecutivas debido a la venta de acciones en sectores como la inteligencia artificial, mientras que el Dow Jones alcanzó un récord histórico antes de retroceder tras la reapertura.

¿Qué medidas tomó el gobierno para finalizar el cierre y qué impacto económico se espera?

El presidente Donald Trump promulgó una ley que financia las operaciones gubernamentales hasta enero, poniendo fin al cierre. Aunque se prevé una reducción en el crecimiento económico del cuarto trimestre, la mayoría de los economistas anticipan un impacto mínimo en el PIB.