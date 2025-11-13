La Secretaría de Hacienda bloqueó operaciones de 13 casinos físicos y digitales en estados como Sonora, Jalisco y Nuevo León por flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó la operación de 13 casinos físicos y plataformas digitales de apuestas en México, luego de detectar operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin justificar y uso de sistemas tecnológicos no supervisados.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, tras una investigación interinstitucional, se identificaron casas de juego con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), se notificó a la Procuraduría Fiscal y se ordenó la suspensión de actividades, el bloqueo de sitios web y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas con las casas de apuestas intervenidas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas”, expuso García Harfuch.

¿Qué acciones y sanciones se han implementado contra los casinos vinculados a actividades ilícitas?

Entre las irregularidades detectadas, las autoridades mencionaron casinos con manejo intensivo de efectivo y simulación fiscal, dispersión de recursos entre filiales y declaraciones inconsistentes; casas de juego con flujos internacionales de origen extranjero que enviaron grandes montos a países como Rumania, Suiza y EU sin justificar su procedencia; así como casinos digitales y plataformas tecnológicas no supervisadas que operaban pagos en línea y agregadores con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.

De manera paralela, el Departamento del Tesoro de EU informó que, en coordinación con autoridades mexicanas, sancionó a 27 personas e instancias por presuntas operaciones financieras irregulares a favor del Cártel de Sinaloa. Además, impuso medidas contra 10 casinos con sede en México para impedir que sus actividades se conecten con el sistema financiero estadounidense.

Anuncian reforma a la regulación de casinos y apuestas digitales

Tras darse a conocer la operación financiera y las sanciones, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno federal impulsará reformas legales para actualizar la regulación de casinos y plataformas de apuestas en línea.

¿Qué reformas plantea el gobierno para regular los casinos y apuestas digitales?

“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”, señaló durante su conferencia matutina, al admitir que el marco regulatorio se quedó rezagado frente al crecimiento de las plataformas tecnológicas.

Sheinbaum subrayó que una parte central de la estrategia de seguridad es seguir la ruta del dinero asociado presuntamente a la delincuencia organizada o a esquemas de lavado de recursos.

La mandataria precisó que, en este caso, el delito bajo investigación es el lavado de dinero, aunque aclaró que no necesariamente está vinculado a un grupo criminal específico en todos los casos, y destacó la importancia de la cooperación internacional con unidades de inteligencia financiera de EU y otros países.