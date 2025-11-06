El Banco de México redujo 25 puntos base su tasa de referencia a 7.25%, en línea con el consenso; acumula siete recortes en 2025 y mantiene el sesgo dependiente de datos ante la inflación y la postura de la Fed.

La Junta de Gobierno del Banco de México recortó 25 puntos base su tasa de interés objetivo a 7.25%, tercer ajuste consecutivo de un cuarto de punto y séptima reducción del año (tres de 25 pb y cuatro de 50 pb), iniciadas en febrero cuando la tasa estaba en 9.50%.

El movimiento abarata el costo del crédito (tarjetas, hipotecas variables, empresariales) y, con rezago, ajusta tasas pasivas de ahorro ; el efecto dependerá de condiciones de competencia bancaria y riesgo por cliente.

; el efecto dependerá de condiciones de competencia bancaria y riesgo por cliente. Para empresas y hogares, la combinación de menor tasa y inflación moderándose puede aliviar servicio de deuda; no obstante, Banxico seguirá privilegiando la convergencia de precios a la meta.

En mercados, el recorte estaba descontado por la mayoría de analistas, por lo que el foco pasa al comunicado y a la trayectoria futura (tamaño y ritmo de próximos ajustes).

El banco central reiteraría (según su marco habitual) que las siguientes decisiones dependerán de la información disponible: trayectoria de la inflación general y subyacente, expectativas, holgura de la economía y condiciones financieras externas, incluida la postura de la Reserva Federal.

La decisión ocurre una semana después de que la Fed volvió a recortar, dejando su tasa en un rango de 3.75%–4.00%. En México, la inflación de la primera quincena de octubre fue 3.63% anual; el dato mensual completo se publicará mañana, clave para calibrar el espacio de relajamiento adicional en lo que resta del año.



