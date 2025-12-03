La Secretaría del Trabajo confirmó el consenso tripartito para incrementar las percepciones básicas a partir del próximo año; el sueldo general se fijará en 315.04 pesos diarios, superando los nueve mil 500 pesos mensuales.

El Secretario del Trabajo anunció formalmente que se alcanzó un acuerdo unánime entre el gobierno federal, el sector empresarial y las representaciones laborales para incrementar el salario mínimo en un 13% para el ejercicio fiscal 2026. Esta decisión marca la pauta económica para las remuneraciones base en el país a partir del primer día del próximo año.

Con la aprobación de este ajuste porcentual, el salario mínimo general experimentará una modificación sustancial en su tabulador diario. El monto pasará de los actuales 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. Este incremento busca fortalecer el poder adquisitivo de la clase trabajadora y dar continuidad a la política de recuperación salarial implementada en los últimos años.

En términos mensuales, la percepción base para los trabajadores formales en México se establecerá en 9 mil 582.47 pesos. Esta cifra representa el ingreso mínimo garantizado por la ley para una jornada laboral completa, consolidando un avance en los ingresos de los hogares mexicanos frente a los indicadores inflacionarios.

El acuerdo tripartito refleja la disposición de los sectores productivos para mejorar las condiciones laborales. La negociación, que involucró a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), concluyó con este porcentaje de aumento tras analizar las propuestas iniciales que fluctuaban entre el 11% y el 13%, optando finalmente por el rango superior de las expectativas.



