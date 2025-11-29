La autoridad fiscal aplicará lineamientos actualizados para transparentar la selección de contribuyentes sujetos a revisión, enfocándose exclusivamente en conductas de alto riesgo como la simulación de operaciones y las discrepancias patrimoniales injustificadas.

A partir del inicio del ejercicio fiscal 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará nuevos criterios operativos para determinar qué contribuyentes serán sometidos a procesos de auditoría.

Los lineamientos tienen el propósito de transparentar el mecanismo de selección y definir con precisión las conductas que la autoridad clasifica como de alto riesgo fiscal.

El organismo busca, mediante estas acciones, fortalecer la recaudación tributaria, combatir frontalmente la evasión y otorgar mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos. Aunque el padrón nacional registra más de 88 millones de contribuyentes activos, el SAT especifica que las revisiones no se aplicarán de manera generalizada ni aleatoria.

La estrategia se centrará en sectores y personas físicas o morales que manifiesten comportamientos atípicos susceptibles de derivar en omisión de ingresos o irregularidades contables.

Focos rojos

Los lineamientos oficiales detallan los indicadores que activan las alertas en los sistemas de control del SAT. Entre las señales de mayor gravedad destaca la realización de operaciones con empresas conocidas como "factureras" o "nomineras", prácticas vinculadas directamente con la evasión fiscal organizada.

Asimismo, la autoridad vigilará las pérdidas fiscales recurrentes que carezcan de una justificación económica sólida, así como las deducciones simuladas o infladas artificialmente. Otro punto de revisión exhaustiva serán las discrepancias entre los ingresos declarados y la actividad real de venta o importación reportada. El organismo fiscalizará también los abusos en la aplicación de estímulos fiscales y las inconsistencias en las retenciones laborales.

Sectores clave

El comercio exterior recibirá una atención prioritaria, específicamente en las importaciones que presenten precios sospechosamente bajos o diferencias entre la mercancía adquirida y lo reportado ante la aduana. El enfoque para 2026 incluye la supervisión de contribuyentes que utilicen esquemas agresivos de planeación fiscal y personas físicas con ingresos elevados que muestren discrepancias patrimoniales.

El SAT reiteró que, aunque posee la facultad legal para auditar a cualquier contribuyente, la selección se basará exclusivamente en los indicadores de riesgo. Por tanto, aquellos que mantengan una contabilidad ordenada, presenten declaraciones consistentes y eviten prácticas irregulares reducen significativamente la probabilidad de ser auditados.

La publicación de estos criterios busca establecer un "piso parejo" en el cobro de impuestos y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.