La Secretaría de Hacienda informó que Cabrera Mendoza sustituirá a Jesús de la Fuente Rodríguez al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la noche de este viernes el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

El cambio entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, informó la dependencia federal mediante un comunicado, en el que destacó la trayectoria de Cabrera Mendoza en materia financiera y regulatoria.

De acuerdo con Hacienda, el funcionario ha ocupado diversos cargos de alto nivel dentro de la propia secretaría, entre ellos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Subsecretaría de Egresos.

Con esta designación, Cabrera Mendoza asumirá la responsabilidad de coadyuvar en el fortalecimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de responder a los retos de la innovación tecnológica y la transformación de los mercados, detalló la SHCP.

Asimismo, al frente de la CNBV tendrá a su cargo la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, la emisión de normatividad, la vigilancia del cumplimiento de disposiciones aplicables y la supervisión de la operación del sistema financiero mexicano.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal" , concluyó el comunicado.