SHCP anuncia relevo en la CNBV: Ángel Cabrera Mendoza nuevo presidente

Aldo Uribe

viernes 22 ago. 2025 - 10:05 p. m.

La Secretaría de Hacienda informó que Cabrera Mendoza sustituirá a Jesús de la Fuente Rodríguez al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la noche de este viernes el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

El cambio entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, informó la dependencia federal mediante un comunicado, en el que destacó la trayectoria de Cabrera Mendoza en materia financiera y regulatoria.

De acuerdo con Hacienda, el funcionario ha ocupado diversos cargos de alto nivel dentro de la propia secretaría, entre ellos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Subsecretaría de Egresos.

Con esta designación, Cabrera Mendoza asumirá la responsabilidad de coadyuvar en el fortalecimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de responder a los retos de la innovación tecnológica y la transformación de los mercados, detalló la SHCP.

Asimismo, al frente de la CNBV tendrá a su cargo la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, la emisión de normatividad, la vigilancia del cumplimiento de disposiciones aplicables y la supervisión de la operación del sistema financiero mexicano.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal", concluyó el comunicado.

Te puede interesar Bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y sus allegados
TAGS:
Aldo Uribe

Aldo Uribe

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Siete años de experiencia como periodista de diferentes fuentes informativas. Desde 2022 escribiendo para el portal web de EXPRESO.