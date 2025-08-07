Autos de Honda en México presentan falla en dirección, alerta Profeco
La Profeco alerta a propietarios en México sobre unidades Honda (Civic, CR-V, HR-V y Acura Integra, entre 2022 y 2025) por un componente defectuoso que podría bloquear la dirección.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta sobre posibles fallas en el sistema de dirección de 57,899 unidades Honda en México. Los modelos afectados son Civic (2022‑2025), CR‑V y CR‑V Híbrida (2023‑2025), HR‑V (2023‑2025) y Acura Integra (2023‑2025).
Se trata de un componente defectuoso que puede causar ruidos extraños y, con uso prolongado, bloquear la dirección. Esto compromete la maniobrabilidad y representa un riesgo tanto para el conductor como para los pasajeros.
Honda México, S.A. de C.V. anunció que se contactará directamente con los propietarios afectados para programar una revisión sin costo alguno en distribuidores autorizados Honda® y Acura®. La reparación consistirá en la revisión y posible reemplazo de la caja de dirección.
Pedidos a dueños anteriores
En caso de que los vehículos hayan cambiado de propietario, Profeco sugiere que el anterior dueño actualice los datos en Honda para asegurar que el nuevo propietario reciba la notificación y pueda acceder al servicio gratuito.
Este llamado a revisión forma parte de una tendencia reciente en la que Profeco ha alertado sobre fallas en diversas marcas —como Toyota, Volkswagen, Mazda y más— que abarcan desde problemas de frenos hasta sistemas eléctricos defectuosos.