Grupo Bimbo designó a Alejandro Rodríguez Bas como director general global, tras la salida de Rafael Pamias Romero, quien se aparta por motivos personales y de salud; el nuevo titular proviene de Barcel global y forma parte del Comité Directivo.

Grupo Bimbo anunció hoy el nombramiento de Alejandro Rodríguez Bas como director general global, en sustitución de Rafael Pamias Romero, quien dejará el cargo para atender temas personales y de salud. Rodríguez Bas se incorporó a la panificadora en 2021, se desempeñaba como director general de Barcel global y es integrante del Comité Directivo.

La designación asegura continuidad operativa en la mayor panificadora del mundo y consolida la ruta de innovación y expansión internacional de sus marcas (panificación y botanas). En el corto plazo, el cambio directivo no altera la operación de filiales ni la relación con clientes y proveedores; el mercado seguirá atento a eventuales ajustes estratégicos y a las guías de crecimiento bajo el nuevo liderazgo.

— Daniel Servitje, presidente ejecutivo, agradeció la gestión de Rafael Pamias (ocho años en la empresa y último año y medio al frente del grupo) y destacó la experiencia comercial y operativa de Rodríguez Bas.

— En su primer mensaje, Rodríguez Bas se comprometió a fortalecer la estrategia del grupo, “alimentando un mundo mejor” e impulsando el crecimiento con marcas poderosas, con enfoque en colaboradores, clientes y consumidores.

Alejandro Rodríguez Bas es ingeniero electromecánico e industrial por la Universidad Panamericana, con MBA por Harvard. Acumula trayectoria en consumo masivo: fue director general en PepsiCo (Australia y Nueva Zelanda) y en Grupo Lala (México), además de posiciones en C&S Wholesale Grocers y Acosta Sales & Marketing en EU.

En Barcel, aceleró la innovación, llevó la marca a nuevos países y abrió operaciones de manufactura en distintos continentes.



