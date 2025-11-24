La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que establece un aguinaldo de 40 días para trabajadores del Estado, mientras el resto de empleados debe recibir 15 días antes del 20 de diciembre.

El aguinaldo anual, un derecho laboral obligatorio, debe ser entregado por la empresa o empleador antes del 20 de diciembre de cada año. Este año, un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que ciertos trabajadores del Estado recibirán un beneficio ampliado: un aguinaldo equivalente a 40 días de salario.

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo (LFT), todos los trabajadores del sector privado tienen derecho a recibir un aguinaldo anual que debe ser equivalente a quince días de salario como mínimo. Este derecho aplica a una amplia gama de trabajadores, incluyendo personal de base, de planta, de confianza, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporales, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro o vendedores.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) aclara que aquellos empleados que no hayan cumplido un año laborando solo tienen derecho a recibir la parte proporcional al tiempo que han prestado sus servicios en el trabajo. Es importante señalar que el aguinaldo es un derecho independiente de otras prestaciones con las que cuente la persona en su empleo actual.

En los primeros días de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto firmado por la presidenta Sheinbaum que establece las disposiciones para otorgar un aguinaldo de 40 días. Este beneficio ampliado, sin embargo, es exclusivo para trabajadores del Estado, es decir, servidores públicos que laboran en las diversas secretarías del Gobierno de México. La lista de beneficiarios incluye al personal operativo y de confianza, personal de enlace y mando, militares activos, pensionistas y deudos.

No obstante, el Artículo Octavo del decreto establece restricciones. Aquellas personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, o a las que se cubran percepciones por cualquier concepto no previsto en el artículo Quinto o en los lineamientos correspondientes, no tienen derecho al aguinaldo de 40 días. Tampoco aplica para el personal referido en los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.

En caso de que un trabajador tenga alguna duda sobre el cálculo o la entrega de este derecho, la Profedet llama a acudir a sus oficinas ubicadas en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Alternativamente, los trabajadores pueden consultar la ubicación de los procuradores en los estados de la República Mexicana mediante un enlace oficial o llamando al teléfono 079.