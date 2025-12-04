La Ley Federal del Trabajo establece que el pago de esta prestación es obligatorio antes del 20 de diciembre, incluso para quienes no cumplieron el año de servicio en la empresa, otorgando un monto proporcional al tiempo laborado.

La fecha límite para la entrega del aguinaldo se aproxima en México. El calendario marca el 20 de diciembre como el último día legal que poseen los patrones para realizar el depósito de esta prestación económica.

Este derecho laboral se encuentra garantizado para todos los trabajadores del sector formal en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual estipula un pago equivalente a por lo menos 15 días de salario.

Una duda frecuente entre la fuerza laboral surge respecto a la antigüedad necesaria para recibir este beneficio. Existe la incertidumbre sobre si los empleados que laboraron únicamente seis meses o un periodo inferior al año calendario tienen derecho a recibir el dinero. La normativa vigente protege a este sector, asegurando que la prestación no es exclusiva para quienes completaron el ciclo anual.

El Artículo 87 de la LFT clarifica el panorama para los trabajadores con menor antigüedad. La legislación establece que aquellos que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de si se encuentran laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado.

Esto significa que cualquier trabajador que haya prestado sus servicios, aunque sea por un periodo de seis meses, debe recibir una remuneración ajustada a esos 180 días aproximados de labor. La ley busca evitar la discriminación laboral y asegurar que el esfuerzo realizado durante cualquier lapso del año sea reconocido monetariamente mediante esta gratificación anual.

Pago proporcional

Para determinar la cantidad exacta que corresponde por medio año de trabajo, es necesario realizar un cálculo matemático específico. El primer paso consiste en identificar el sueldo mensual bruto del trabajador y dividir esa cantidad entre 30. Esta operación arroja como resultado el salario diario que percibe el empleado.

Posteriormente, esa cifra diaria se multiplica por 15, que corresponde al mínimo de días de aguinaldo establecidos por ley. El resultado de esta multiplicación representa el monto total que recibiría un trabajador si hubiera laborado el año completo. Sin embargo, para obtener el proporcional, se requiere un paso adicional de división.

La cantidad resultante del aguinaldo completo se divide entre 365 días del año. Esta operación permite conocer la parte proporcional diaria de aguinaldo que se acumula por cada día trabajado. Este factor es clave para realizar el ajuste final según la permanencia del empleado en la empresa durante el ejercicio fiscal 2025.

Finalmente, el resultado de la división anterior se multiplica por los días efectivos que la persona laboró en la compañía. En el caso específico de quien trabajó seis meses, se multiplicaría por 180 días (o el número exacto de días trabajados). El producto de esta operación final es la cantidad neta que la empresa debe depositar.

Fecha límite

Es fundamental que los trabajadores vigilen el cumplimiento de este depósito antes del 20 de diciembre. La ley no contempla excepciones para las empresas basadas en la antigüedad del personal para omitir el pago. Si el empleador incumple con esta obligación, el trabajador cuenta con los mecanismos legales para reclamar sus derechos ante las autoridades laborales competentes.

El aguinaldo representa un ingreso significativo para la economía familiar al cierre del año. Conocer el método de cálculo permite a los empleados verificar que el monto recibido coincida con lo estipulado en la ley, evitando pagos incompletos o errores administrativos por parte de los departamentos de recursos humanos. La parte proporcional es un derecho inalienable que debe respetarse sin condiciones.