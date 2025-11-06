La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que fija el aguinaldo 2025 para la administración pública federal: hasta 40 días de salario o pensión, con pago a partir del 10 de noviembre y reglas que definirá la SHCP.

El 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece el aguinaldo 2025 para servidores públicos federales: hasta 40 días de salario o pensión, con posibilidad de iniciar pagos desde el 10 de noviembre de 2025; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá los lineamientos específicos.

— La medida inyecta liquidez previa al Buen Fin, con efecto en consumo y flujo de fin de año para hogares del sector público.

— El decreto obliga a dependencias y entidades a pagar proporcional a quienes laboraron menos de un año en 2025.

— Beneficia a personal operativo, de confianza, de enlace y de mando, Servicio Exterior Mexicano (en México y en el exterior), personal militar en activo, pensionados (civiles y militares) y honorarios cuando su pago provenga del capítulo de Servicios Personales.

— SHCP definirá los procedimientos y calendarios de ministración.

— Las unidades administrativas deberán notificar y programar el pago conforme a disponibilidad presupuestaria y a los criterios del decreto.

— Exclusiones: honorarios especiales (no encuadrados en Servicios Personales) y personal bajo convenios de coordinación técnica de enseñanza con entidades federativas, además de cualquier percepción no prevista en el artículo Quinto y lineamientos aplicables.

El aguinaldo del sector público se sustenta en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (artículos citados en el decreto). En 2025, el Ejecutivo reitera el monto de hasta 40 días para el ámbito federal, distinto de las obligaciones del sector privado, donde aplica la Ley Federal del Trabajo (mínimo 15 días) y los contratos colectivos.



