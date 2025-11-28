La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno federal está cerca de alcanzar un consenso con los sectores empresarial y obrero para reducir la jornada laboral a 40 horas, y que el acuerdo se formalizará antes de que concluya el año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó avances significativos en la negociación para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las reformas más esperadas en el ámbito laboral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que existe un consenso inminente entre los sectores involucrados. La propuesta formal podría presentarse al público antes de que finalice el año.

“Ya pronto vamos a informar el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya estamos llegando a un acuerdo”, declaró la presidenta. Sheinbaum destacó que su administración priorizó el diálogo tripartito con el sector empresarial, los representantes de los trabajadores y el gobierno, para garantizar el avance de la reforma.

La presidenta recordó que el objetivo de la administración es lograr que la iniciativa avance bajo un esquema de acuerdos amplios, metodología empleada con éxito en reformas previas, como la del outsourcing y la de pensiones.

Actores involucrados

Sheinbaum explicó que el motivo por el cual la iniciativa no se ha presentado aún ante el Congreso reside en la búsqueda de la alineación total de todos los actores involucrados. Este consenso se considera indispensable para asegurar su aprobación e implementación efectiva.

Respecto al calendario legislativo, la presidenta explicó que, si bien la propuesta se hará pública este mismo año, su aprobación final podría concretarse hasta el próximo periodo legislativo.

La mandataria ya había señalado el 24 de noviembre que la reforma laboral podría quedar lista en 2026, una vez que las y los legisladores completen su discusión y votación. “Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla ya hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, reiteró. Subrayó que la implementación de la jornada de 40 horas sería gradual y basada en criterios que no afecten la operación de las empresas.

En paralelo a la discusión sobre la jornada, la presidenta adelantó que la negociación para el aumento al salario mínimo 2026 se encuentra en una fase muy avanzada. Señaló que la negociación “va muy bien” y que el porcentaje de incremento se dará a conocer en los próximos días.

El incremento salarial se construye también a través del consenso entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno federal. Sheinbaum insistió en que mantener acuerdos colectivos ha permitido que las reformas laborales avancen sin confrontaciones y con el respaldo plural de los sectores productivos.

El titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, continúa encabezando las mesas de diálogo para definir los últimos detalles. El Gobierno de México busca consolidar una política laboral enfocada en el bienestar, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del poder adquisitivo de las familias con estas dos medidas.