Su victoria marca un giro a la izquierda en la política neoyorquina y un desafío para el Partido Demócrata nacional.

El socialista demócrata Zohran Mamdani, nacido en Uganda y actual asambleísta estatal, ganó la elección por la Alcaldía de Nueva York tras una reñida contienda contra el independiente Andrew Cuomo, respaldado por el presidente Donald Trump, y el republicano Curtis Sliwa.

La Associated Press confirmó su victoria menos de una hora después del cierre de las urnas, a las 21:00 horas locales del martes. Con el 91 por ciento de los votos escrutados, Mamdani obtenía el 50.4 por ciento de los sufragios, mientras que Cuomo alcanzaba el 41.6 por ciento y Sliwa el 7.1 por ciento.

El nuevo alcalde, de 34 años, será el más joven en más de un siglo y el primer musulmán en ocupar el cargo. Sustituirá a Eric Adams, quien abandonó su campaña por la reelección en septiembre, aunque su nombre permaneció en la boleta.

En su discurso de victoria, Mamdani celebró el triunfo como una victoria de los inmigrantes y de los trabajadores de la ciudad.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida e impulsada por ellos. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante" , expresó ante simpatizantes reunidos en Brooklyn.

Full victory speech: Democratic New York City Mayor-elect Zohran Mamdani delivered an impassioned speech Tuesday night, in which he thanked supporters, addressed President Trump directly and promised that he would usher in a new chapter of change. https://t.co/0tH0quddQO pic.twitter.com/iCc7R0UBvq — CBS News (@CBSNews) November 5, 2025

El alcalde electo también respondió a Trump, quien había advertido a los neoyorquinos sobre las consecuencias de votar por un "comunista".

"Donald Trump, sé que me está viendo. Solo tengo cuatro palabras para usted: ¡suba el volumen!" , dijo entre los vítores del público.

Durante su campaña, Mamdani centró su mensaje en el alto costo de vida, proponiendo medidas como la congelación de rentas, la creación de 200 mil viviendas asequibles, el cuidado infantil gratuito, y el transporte público sin costo. Los programas serían financiados mediante mayores impuestos a las grandes empresas y a las personas con mayores ingresos.

Con más de dos millones de votantes, la jornada electoral registró la mayor participación en una elección municipal desde 1969. La victoria de Mamdani marca un giro político en la ciudad y un desafío para el liderazgo nacional demócrata, que había mostrado reservas frente a su candidatura por considerarla demasiado radical.

Mamdani, hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, migró a Estados Unidos a los siete años. Se naturalizó ciudadano estadounidense en 2018 y desde 2021 formó parte de la Asamblea Estatal de Nueva York.