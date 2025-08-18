El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, llegó este lunes a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos para exigir a Donald Trump compromisos que aseguren el futuro de su país frente a Rusia, en medio de tensiones tras la cumbre con Vladimir Putin.

El futuro de Ucrania podría definirse este lunes durante una reunión extraordinaria en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien acudió acompañado de una delegación de alto nivel de líderes europeos para mostrar unidad frente a Rusia.

La cita ocurre apenas tres días después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, en la que el mandatario estadounidense abandonó la exigencia de un alto al fuego y respaldó la posición rusa de avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

Sobre la mesa está la posibilidad de que Ucrania reciba compromisos de defensa similares a los de la OTAN. Aunque Putin rechaza que Kiev se incorpore a la Alianza Atlántica, el equipo de Trump asegura que el líder ruso estaría dispuesto a aceptar un esquema alternativo en el que Occidente garantice la seguridad ucraniana en caso de un nuevo ataque.

En la antesala del encuentro, Trump declaró que Ucrania no podría recuperar Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. El mandatario estadounidense indicó que Putin reiteró su exigencia de mantener bajo control ruso las regiones de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás.

La administración Trump sostiene que el abandono de la exigencia de un cese al fuego responde a “avances significativos” logrados con Putin. Moscú insiste en que no está interesado en treguas temporales y busca un arreglo que contemple sus intereses estratégicos a largo plazo.

