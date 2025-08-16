La reunión busca avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania, tres días después de la cumbre Trump-Putin en Alaska.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que el lunes 18 de agosto viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cita enfocada en "el fin de los asesinatos y de la guerra".

El anuncio se produjo tras una llamada telefónica en la que Trump informó a Zelenski sobre los puntos principales de su reciente encuentro con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska, celebrado el viernes 15 de agosto.

De acuerdo con Zelenski, la conversación con Trump se prolongó más de una hora y media e incluyó en su tramo final a líderes europeos.

"Estoy agradecido por la invitación. Discutiremos todos los detalles relacionados con el fin de la guerra" , señaló en un comunicado difundido en X.

La reunión en la Casa Blanca se llevará a cabo tres días después de la cumbre entre Trump y Putin, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

El mandatario ucraniano reiteró que Kiev impulsa un formato trilateral con Trump y Putin, al tiempo que recalcó la necesidad de que los aliados europeos participen en "todas las etapas" de las negociaciones para garantizar compromisos de seguridad sólidos.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Mientras se anunciaba la visita de Zelenski, Ucrania denunció una nueva ofensiva aérea rusa. Según la fuerza aérea ucraniana, durante la noche Moscú lanzó 85 drones de ataque, en su mayoría de tipo Shahed, y un misil balístico Iskander-M contra varias regiones del país. Las defensas lograron derribar 61 drones, aunque se registraron impactos en al menos 12 puntos de los frentes norte y este.

El viaje de Zelenski a Washington será clave para definir los próximos pasos diplomáticos tras la primera reunión directa entre Trump y Putin desde que inició la invasión.