Ismael 'El Mayo' Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes de solo dos de los trece cargos que enfrenta en Estados Unidos (EU), pero se trata de los delitos más graves que se le imputan.

Una carta del fiscal Joseph Nocella, presentada el martes ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, detalla que Zambada aceptó declararse culpable de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada, este último conocido como RICO, en alusión a la ley que lo contempla.

Si bien estas acusaciones pueden llevar a la pena de muerte, el Departamento de Justicia anunció desde principios de agosto que no la solicitará, por lo que la condena más probable para Zambada será la prisión vitalicia, pero en una audiencia posterior a la del lunes, que tendrá lugar varios meses después.

Los cargos que ya no serán motivo de sentencia incluyen narcotráfico, uso de armas prohibidas, homicidio y lavado de dinero.

Desde el lunes pasado, la Corte anunció que Zambada cambiará su declaración de no culpabilidad en la audiencia del 25 de agosto.

Pero Nocella tuvo que presentar la carta, porque los cargos contra el capo derivan de dos procesos distintos: el de Nueva York, y otro iniciado en el Distrito Oeste de Texas.

Este último fue enviado a Nueva York cuando Zambada aceptó su traslado desde Texas, y ahora está asignado al juez Eric Vitaliano, y no a su colega Brian Cogan, que ha llevado los procesos relevantes contra el Cártel de Sinaloa.

"La Fiscalía propone respetuosamente que reasignar el caso de Texas al juez Cogan es lo apropiado, pues resultará en un ahorro significativo de recursos judiciales, y sirve a los intereses de la justicia" , dice la carta.

El cargo de empresa criminal continua que aceptará Zambada, está incluido en la acusación de Nueva York, que abarca el periodo de 1989 hasta 2024, mientras que el de la Ley RICO fue presentado en Texas, para el periodo 2000 a 2012.

El acuerdo de culpabilidad de Zambada seguramente será similar al que aceptó en Chicago Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el pasado 11 de julio.

Ese acuerdo dejó en suspenso la fecha para sentenciar a Guzmán, y establece que la Fiscalía pedirá a la Corte una pena menor a la cadena perpetua, si es que el acusado colabora en todo lo que se le requiera.

Incluso con plena cooperación, 20 años de cárcel es la sanción mínima por dirigir una empresa criminal. Mientras Ovidio solo tiene 35 años de edad, Zambada ya tiene 77 años.