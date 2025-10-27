El Departamento de Estado recordó que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento si se considera que su titular ya no cumple con los requisitos, incluso sin una sentencia judicial.

Tras la polémica generada por la cancelación de visas estadounidenses a funcionarios y actores políticos mexicanos —entre ellos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda—, la Embajada de Estados Unidos en México aclaró que este tipo de medidas se realizan conforme a la ley y pueden aplicarse en cualquier momento cuando un titular deja de cumplir los requisitos para conservar su visa.

En un video difundido en las redes sociales oficiales de la embajada, el vocero David Arizmendi explicó que el Departamento de Estado tiene la facultad de cancelar una visa "a discreción", sin necesidad de una sentencia judicial, cuando existan indicios de incumplimiento o riesgo.

"El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas" , indicó Arizmendi.

El funcionario destacó que la decisión puede basarse en información suficiente que haga inconveniente mantener vigente el documento, sin requerir una condena penal.

"Una visa es un privilegio, no un derecho" , subrayó, al recordar que cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio.

La aclaración se da luego de reportes que apuntan a que el Gobierno estadounidense habría retirado visas a alrededor de 50 políticos mexicanos, en su mayoría vinculados a Morena. Aunque no se han revelado nombres, Reuters reportó que entre los afectados se encuentran funcionarios y exgobernadores.

Arizmendi precisó que, por motivos de privacidad, las cancelaciones no se hacen públicas y las notificaciones se envían directamente a las personas involucradas. También insistió en que estas decisiones se aplican "por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar su cargo, procedencia o afiliación política" .

Durante su conferencia matutina del pasado 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo no tener información oficial sobre los casos y recordó que el Gobierno de Estados Unidos no suele comunicar a su contraparte mexicana cuando toma medidas unilaterales de este tipo.