El volcán, ubicado cerca de la frontera con Eritrea, arrojó columnas de humo de hasta nueve millas de altura; la nube de ceniza se desplaza hacia Yemen, India y Pakistán.

Un volcán en la región noreste de Etiopía, el Hayli Gubbi, entró en erupción el domingo por primera vez en cerca de 12 mil años, según reportó el Centro Asesor de Ceniza Volcánica de Toulouse (VAAC).

La erupción, que duró varias horas, envió densas columnas de humo a una altura de hasta nueve millas hacia el cielo, un fenómeno que ha impactado el espacio aéreo y la vida de las comunidades cercanas.

El volcán Hayli Gubbi se encuentra en la región de Afar, a aproximadamente 500 millas al noreste de Addis Abeba, cerca de la frontera con Eritrea. Esta área es conocida por ser una zona de intensa actividad geológica, ya que se encuentra dentro del Valle del Rift, donde dos placas tectónicas convergen. El Hayli Gubbi se eleva a unos 1,500 metros de altitud.

La erupción del domingo tomó por sorpresa a la comunidad científica, ya que el Programa Global de Vulcanismo del Instituto Smithsoniano indicó que el Hayli Gubbi no tenía erupciones conocidas durante el Holoceno, periodo que comenzó hace alrededor de 12 mil años al finalizar la última Edad de Hielo.

Simon Carn, vulcanólogo y profesor de la Universidad Tecnológica de Michigan, confirmó en Bluesky que el volcán "no tiene registro de erupciones del Holoceno".

Las consecuencias atmosféricas de la erupción fueron inmediatas y de largo alcance. El VAAC reportó que las nubes de ceniza se desplazaron sobre Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán. El profesor Simon Carn también confirmó que la nube de ceniza se estaba "extendiendo rápidamente hacia el este en la corriente en chorro subtropical, sobre el Mar Arábigo, hacia el noroeste de India y Pakistán".

Respecto al impacto local, el administrador regional, Mohammed Seid, comunicó a The Associated Press que, si bien no se han reportado pérdidas de vidas humanas ni de ganado, la erupción sí podría tener severas implicaciones económicas para los pastores de la comunidad local.

Seid expresó su preocupación por la subsistencia de los residentes, ya que "muchas aldeas han sido cubiertas de ceniza y, como resultado, sus animales tienen poco que comer". Ahmed Abdela, un residente de la región de Afar, conocida por ser propensa a terremotos, relató a AP la intensidad del evento: "Se sintió como si una bomba repentina hubiera sido arrojada con humo y ceniza".

El administrador Seid afirmó que no había registros previos de una erupción del Hayli Gubbi.