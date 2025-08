El gobierno de EU analiza endurecer el programa de visas H-1B. USCIS plantea dar prioridad a quienes perciban mayores sueldos. Los cambios podrían impactar a profesionales en tecnología, salud y ciencia que buscan empleo en ese país.

El acceso a la visa H-1B, una de las más utilizadas por empresas estadounidenses para contratar talento extranjero, podría volverse más restringido. El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, adelantó que el gobierno estadounidense considera reformar el programa para dar preferencia a quienes reciban salarios más altos, limitando así su uso para contrataciones de bajo costo.

La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca —según declaraciones del propio Edlow al diario The New York Times— “complementar, no sustituir” la mano de obra estadounidense.

Desde el 17 de enero de 2025, entró en vigor una nueva normativa que moderniza los procesos de solicitud, flexibiliza opciones para empleadores, y refuerza la supervisión del programa. Sin embargo, las propuestas recientes de Edlow apuntan a ir más allá: priorizar perfiles con mayores ingresos y limitar el uso del programa por empresas que reemplacen trabajadores locales con mano de obra extranjera de menor costo.

¿Qué es la visa H-1B y a quién beneficia?

La visa H-1B permite a empresas en Estados Unidos contratar temporalmente a profesionales extranjeros para puestos altamente especializados, particularmente en áreas como:

Desarrollo de software

Ingeniería de sistemas

Ciberseguridad

Medicina y biología

Bioquímica

Educación en ciencias de la salud

La visa es especialmente popular entre compañías tecnológicas, que argumentan escasez de talento local.

Requisitos clave para obtener la visa H-1B

Para aplicar a esta visa, el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener título universitario o superior

o superior Acreditar experiencia en el campo solicitado

Contar con una oferta de trabajo por parte de un empleador autorizado en EU

Presentar pasaporte vigente y no tener antecedentes penales

Además, la empresa solicitante debe demostrar que no encontró talento calificado dentro del país, como parte del proceso de certificación laboral.