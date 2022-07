La OMS evaluará si declara la emergencia internacional por viruela del mono

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud volverá a evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono, debido a que en los últimos días aumentos 77 por ciento los casos.

En el último informe epidémico la OMS contabiliza más de 6 mil casos confirmados con presencia en 59 naciones.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS indicó ayer en conferencia de prensa que el grupo de expertos de la OMS se reunirá el próximo día 18 de este mes de julio.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Fiebre.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza intenso.

Ganglios linfáticos inflamados

Erupciones o lesiones en la piel.

Poca energía.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

En relación a la forma de transmisión y contagiosidad de la enfermedad, la Subsecretaria recalcó que el riesgo moderado al que se refiere tiene que ver con la capacidad de transmisibilidad del virus, la cual es relativamente baja en comparación con otros padecimientos, ya que se transmite por contacto directo y no por vía aérea como el Covid-19.

Aún así, dijo que algunas de las recomendaciones para protegerse de la viruela del mono son muy similares a las de coronavirus, por lo que hizo hincapié en mantener el aseo de manos, la sana distancia y sobre todo, lavado de las piezas de ropa y de artículos de uso personal para aquellas personas que tengan sospecha de haber tenido contacto con alguien que padezca de esta infección; además, también enfatizó que la OMS recomienda que quienes hayan contraído la enfermedad, pongan en cuarentena a sus mascotas, ya que se encuentran en un proceso de investigación.

"La diferencia está en que no es un padecimiento endémico, es decir, no es algo que circule en nuestra comunidad, y es justo eso por lo que tenemos que reforzar la identificación [...], principalmente en este momento que no hay circulación endémica en el estado de Sonora, en inclusive no tenemos circulación endémica en el país". resaltó.