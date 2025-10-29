El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron este miércoles en Busán su primer encuentro en seis años, en medio de tensiones comerciales y recientes anuncios nucleares de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping sostuvieron este miércoles su primera reunión cara a cara desde 2019, en un encuentro considerado clave para el futuro de las relaciones entre las dos principales economías del mundo.

El diálogo tuvo lugar en la Base Aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Busán, en un pequeño edificio gris con techo azul, decorado con las banderas de ambos países.

"Bienvenidos a la Base Aérea de Gimhae" , se leía en un cartel sobre la entrada.

Trump calificó a Xi como "un amigo" y "un gran líder de un gran país", y aseguró que la cita sería "muy exitosa".

"Creo que ya hemos acordado muchas cosas, y acordaremos algunas más" , declaró el mandatario estadounidense antes de iniciar las conversaciones formales.

Por su parte, Xi Jinping destacó que, pese a las diferencias entre ambas naciones, deben "mantener el rumbo correcto y asegurar la navegación estable del gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos" .

"Es normal que existan fricciones entre las dos mayores economías del mundo. China y Estados Unidos deben ser socios y amigos; eso es lo que la historia enseña y la realidad demanda" , señaló el mandatario chino.

Xi también agradeció a Trump su "contribución a la reciente conclusión del alto el fuego en Gaza" y su papel como testigo en el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, firmado días antes.

La reunión se desarrolló en una sala sobria con arreglos florales en blanco y azul. Acompañaron a Trump su secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; la jefa de gabinete, Susie Wiles; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Durante la breve sesión abierta a la prensa, un reportero cuestionó a Trump sobre su reciente anuncio en Truth Social de que Estados Unidos reanudará las pruebas nucleares, una medida que justificó por los ensayos de Rusia y China. El presidente estadounidense evitó responder directamente y dio por terminada la sesión.

La reunión de este miércoles —jueves por la mañana en Corea— marca el primer encuentro entre ambos líderes desde la cumbre del G20 en Osaka en 2019, cuando acordaron retomar conversaciones comerciales tras meses de tensiones arancelarias.

En esta ocasión, se espera que Trump y Xi definan un marco de entendimiento para manejar sus vínculos económicos y comerciales, en un contexto de creciente competencia tecnológica y militar.