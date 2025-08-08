Donald Trump confirmó que el 15 de agosto se reunirá en Alaska con Vladimir Putin para abordar un posible acuerdo de paz en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin en Alaska, en el primer encuentro presencial entre líderes de ambas naciones desde 2021. La reunión estará centrada en la guerra en Ucrania y en la posibilidad de un acuerdo de paz.

Trump adelantó que la iniciativa mediada por Washington podría contemplar intercambios territoriales entre Rusia y Ucrania “para mejorar la situación de ambos países”.

“Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. Es complicado, pero todas las partes quieren poner fin al conflicto”, señaló.

El presidente estadounidense insistió en que se acerca un pacto de cese el fuego y defendió el envío reciente de ayuda militar a Ucrania a través de la OTAN, afirmando que el presidente Volodímir Zelenski “tendrá que prepararse para ceder algo”.

Zelenski ha exigido participar directamente en las negociaciones y mantiene su posición de no ceder territorios, incluidas las zonas ocupadas por Rusia desde febrero de 2022.

En Moscú, Putin sostuvo conversaciones con los líderes de China y India en busca de respaldo internacional antes de la cumbre. El presidente Xi Jinping se mostró favorable a una “solución a largo plazo”, mientras que el primer ministro indio Narendra Modi agradeció a Putin por compartir información sobre los avances diplomáticos.

Putin mencionó a los Emiratos Árabes Unidos como posible sede para futuras conversaciones entre Kiev y Moscú, aunque no hay confirmación oficial de Washington.



