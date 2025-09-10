Trump y Kamala Harris condenan ataque contra Charlie Kirk en Utah
Tras el tiroteo en Utah que dejó hospitalizado a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, líderes de ambos partidos condenaron la violencia política. T
El tiroteo que dejó herido a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, provocó reacciones inmediatas de figuras políticas en Estados Unidos, quienes coincidieron en rechazar la violencia con tintes políticos.
El presidente Donald Trump publicó en redes sociales un mensaje en apoyo a Kirk:
“Debemos orar por Charlie Kirk. Un gran hombre de principio a fin. ¡DIOS LO BENDIGA!”.
La exvicepresidenta Kamala Harris también expresó su preocupación y condena al ataque:
“Estoy profundamente consternada por el tiroteo en Utah. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia. La violencia política no tiene lugar en Estados Unidos”.
Las declaraciones de Trump y Harris se suman a las de otros líderes demócratas y republicanos que calificaron el atentado como un acto “inaceptable y preocupante”, en medio de un clima de creciente violencia política en el país.