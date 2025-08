El Departamento de Justicia de EE.UU., por orden ejecutiva de Trump de abril de 2025, publicó el 5 de agosto una lista de 12 estados, 4 condados y 18 ciudades calificadas como “jurisdicciones santuario”.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió oficialmente una lista con 12 estados, 4 condados y 18 ciudades calificadas como “jurisdicciones santuario”, es decir, lugares que limitan cooperación con agencias federales de inmigración como ICE.

La medida forma parte de la orden ejecutiva firmada el 28 de abril por el presidente Donald Trump, con el objetivo de sancionar a los territorios considerados resistentes a la aplicación de leyes migratorias.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que dichas políticas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y anunció que el Departamento de Justicia continuará promoviendo litigios contra estas jurisdicciones en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional

Estados, condados y ciudades incluidos

Estados señalados (12): California, Colorado, Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Illinois, Minnesota, Nevada, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington.

Condados incluidos (4):

Baltimore (MD), Cook (IL), San Diego (CA) y San Francisco (CA)

Ciudades listadas (18):

Albuquerque (NM), Berkeley (CA), Boston (MA), Chicago (IL), Denver (CO), East Lansing (MI), Hoboken (NJ), Jersey City (NJ), Los Angeles (CA), New Orleans (LA), New York City (NY), Newark (NJ), Paterson (NJ), Philadelphia (PA), Portland (OR), Rochester (NY), Seattle (WA) y San Francisco (CA)

La versión previa, publicada en mayo de 2025, incluía cientos de jurisdicciones en error y fue retirada tras críticas por inconsistencias como la inclusión de Las Vegas o condados sin políticas santuario.

Numerosos gobiernos estatales y municipales —incluyendo Connecticut y California— rechazaron las designaciones como infundadas y motivadas políticamente. En muchos casos, presentaron acciones legales respaldadas por enmiendas constitucionales como la décima que limita las competencias federales sobre gobiernos locales.

Un juez federal en California ya emitió una inhibición preliminar, impidiendo que el gobierno federal retire fondos a 16 ciudades santuario mientras se resuelven los litigios en curso.

La designación surge como continuación de una estrategia de Trump para retomar medidas similares implementadas en su primera administración, como la orden ejecutiva 13768 de 2017, que también buscaba bloquear recursos federales a ciudades santuario

Con esta nueva lista, la administración Trump intensifica la presión legal y política sobre jurisdicciones que limitan la colaboración con ICE.