El presidente Donald Trump calificó como “extremadamente productiva” su cumbre con Vladimir Putin en Alaska, en la que debatieron la guerra en Ucrania. Resaltó la importancia del diálogo directo pese a no haber aún acuerdos concretos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió como “extremadamente productiva” su reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrada este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.



El encuentro, enmarcado en una cumbre centrada en el conflicto de Ucrania, incorporó a equipos ampliados de ambos lados. Representantes como Marco Rubio y Sergey Lavrov participaron como parte de las delegaciones —una medida que reflejó un enfoque más formal y menos privado en comparación con la cumbre de Helsinki de 2018.

Trump expresó su deseo de avanzar hacia un alto al fuego inmediato, aunque enfatizó que “habrá que hacer más” para resolver el conflicto en Ucrania.

Aunque el ambiente fue cordial y simbólico—Trump incluso ofreció a Putin un recorrido en su limusina—no se llegó a acuerdos definitivos, reflejando la complejidad de las diferencias sobre seguridad, soberanía y territorios.

Recordemos que esta cumbre marca la primera vez desde la invasión rusa de 2022 que Putin es recibido en territorio estadounidense, subrayando la relevancia diplomática del encuentro.