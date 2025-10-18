Dos tripulantes, de Colombia y Ecuador, fueron devueltos a sus países tras la operación militar extrajudicial del ejército estadounidense

La Casa Blanca confirmó la repatriación de los dos supervivientes de la última operación militar llevada a cabo por Estados Unidos contra un submarino de poca profundidad que supuestamente transportaba drogas en aguas internacionales del mar Caribe. Según reportes de medios estadounidenses, los sobrevivientes fueron trasladados a un navío de la Armada y posteriormente devueltos a Colombia y Ecuador.

El presidente Donald Trump anunció la medida en un mensaje publicado en su red social Truth:

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico” , escribió.

Detalles del ataque

A diferencia de los cinco ataques previos, esta operación dejó sobrevivientes, con 2 tripulantes fallecidos. Sin embargo, Trump no ofreció pruebas de que la embarcación estuviera efectivamente cargaba fentanilo y otros narcóticos, ni explicó la presencia de tripulantes que no eran venezolanos, mientras calificó la acción del 14 de octubre como un “acto de guerra”.

Trump afirmó que la embarcación estaba cargada principalmente con narcóticos ilegales y que, bajo su supervisión, Estados Unidos “no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”.

El anuncio de la repatriación genera preguntas sobre la legitimidad de la operación. Si bien el presidente calificó la misión como parte de una guerra contra los cárteles de drogas venezolanos, los protocolos de conflicto armado no se aplicaron, ya que los supervivientes no fueron detenidos en prisiones militares ni llevados a un tribunal, sino deportados directamente a sus países.

Esta operación se enmarca en la escalada de acciones de la Administración Trump contra Venezuela y los cárteles de drogas asociados al país sudamericano, incluyendo el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. El presidente ha autorizado incluso operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, mientras mantiene una fuerte presencia militar en el Caribe, con unos 10,000 efectivos y vuelos de bombarderos B-52 sobre la región.

La Casa Blanca acusa al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aunque solo un pequeño porcentaje de la cocaína que llega a ese país proviene de Venezuela. Expertos en derecho internacional y derechos humanos han cuestionado estas acciones, calificándolas como “ejecuciones extrajudiciales” y advertido que carecen de las garantías judiciales necesarias.

Submarinos narco, una amenaza creciente

Los “narcosubmarinos” son embarcaciones semisumergibles construidas artesanalmente para transportar grandes cantidades de drogas sin ser detectadas. Pueden transportar hasta tres toneladas de cocaína y son hundidos tras la entrega. Estados Unidos y otras naciones costeras han interceptado varias de estas embarcaciones en los últimos años.

El ataque del 14 de octubre es la sexta operación conocida en el Caribe contra este tipo de embarcaciones desde principios de septiembre, y marca la primera vez que hay supervivientes que regresan a sus países sin enfrentar procesamiento.