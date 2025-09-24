Trump inaugura “Muro de la Fama Presidencial” en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó colocar en la galería de presidentes de la Casa Blanca una imagen de la firma de Joe Biden realizada con un bolígrafo automático o autopen, en lugar del retrato del exmandatario, según muestran fotografías publicadas este miércoles por la oficina presidencial.

La galería de 47 presidentes estadounidenses se ubica en el pasillo de columnas que conduce al despacho oval y es visible desde la Rosaleda.

Las imágenes compartidas en Instagram y X por la Casa Blanca muestran a Trump observando su retrato al final de la fila de fotografías, mientras que la de Biden destaca por mostrar únicamente su rúbrica con autopen, enmarcada en dorado, el color preferido del republicano.

El mandatario había anunciado el cambio a principios de septiembre, denominando el espacio como el “Muro de la Fama Presidencial” y advirtiendo que sería “muy polémico”.





Acusaciones sobre el autopen y la defensa de Biden

Trump ha criticado a Biden por supuestamente delegar la firma de documentos importantes durante su mandato, afirmando que el demócrata utilizó un bolígrafo automático. En junio, el republicano incluso ordenó investigar el supuesto uso del autopen en órdenes ejecutivas y otros documentos, sugiriendo que esto reflejaría un deterioro cognitivo del expresidente.

Biden, de 82 años y diagnosticado con un cáncer de próstata en estado “agresivo”, respondió entonces:

“Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”.

Cambios en la Casa Blanca

Este no es el primer cambio de retratos en la Casa Blanca bajo la administración Trump. Anteriormente, trasladó o reemplazó los retratos de otros expresidentes, incluidos Barack Obama y George W. Bush, y sustituyó el retrato de la ex primera dama Hillary Clinton por uno propio.

Además, durante este verano, Trump inició una remodelación de la Rosaleda, pavimentando el césped con mármol y piedra, y agregando iluminación y bocinas para eventos, en un estilo similar a su residencia de Mar-a-Lago, conocido como el “Rose Garden Club”.

Con esta medida, Trump continúa dejando su sello personal en la Casa Blanca, en medio de una serie de acciones que han generado polémica sobre cómo se representan los expresidentes en la residencia oficial.



