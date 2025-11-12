La firma presidencial marca el fin oficial del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, tras 43 días de paralización y pérdidas millonarias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la noche de este miércoles la ley que pone fin oficialmente al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país, tras 43 días de paralización parcial de la administración federal.

La firma presidencial se realizó pocas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 222 votos a favor y 209 en contra, en una sesión que puso fin al bloqueo político que había afectado a millones de personas y dejado pérdidas estimadas en 14 mil millones de dólares para la economía estadounidense.

FINALLY! After Democrats voted to shut down for 43 days, President Trump has officially REOPENED THE GOVERNMENT! pic.twitter.com/E1lCVZyWoT — Karoline Leavitt (@PressSec) November 13, 2025

Regreso a la actividad federal

Con la entrada en vigor de la ley, unos 670 mil funcionarios federales volverán a sus puestos de trabajo a partir del jueves, con garantía de pago retroactivo por los días que estuvieron sin salario durante el cierre.

El proyecto de financiación aprobado por el Congreso establece una extensión presupuestaria hasta el 30 de enero, lo que permitirá reabrir todas las agencias federales y normalizar gradualmente los servicios públicos que permanecieron suspendidos desde el 1 de octubre.

Durante el cierre, miles de vuelos fueron cancelados y decenas de aeropuertos experimentaron retrasos por la falta de personal de control aéreo y seguridad. Además, miles de familias recurrieron a bancos de alimentos ante la falta de ingresos de los trabajadores públicos afectados.

Una negociación marcada por divisiones

El acuerdo aprobado este miércoles tuvo el respaldo de 216 republicanos y seis demócratas, mientras que 202 demócratas y siete republicanos votaron en contra.

La votación reflejó las profundas divisiones en el Congreso: los republicanos mantuvieron una disciplina interna sólida, mientras que entre los demócratas surgieron fracturas entre su liderazgo y legisladores moderados que optaron por apoyar el acuerdo para reabrir el Gobierno.

El Senado había aprobado el lunes el mismo texto con 60 votos a favor y 40 en contra, con el respaldo de ocho senadores demócratas y la oposición de un republicano.

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.



Let's get our country WORKING again. pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Financiación temporal y temas pendientes

La nueva ley, conocida como Continuing Appropriations and Extensions Act, 2026, mantiene financiadas todas las agencias federales hasta el 30 de enero y otorga recursos anuales completos a algunas dependencias clave.

Sin embargo, el texto no incluye la renovación de los subsidios de salud previstos en el programa Obamacare, cuya vigencia expira a finales de diciembre.

Los republicanos prometieron someter a votación ese tema en las próximas semanas, pero sin garantías de que se apruebe una extensión de los créditos fiscales que ayudan a millones de estadounidenses a costear su seguro médico.

Un cierre histórico

El cierre de Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, fue el más largo registrado en Estados Unidos y evidenció el nivel de polarización política en Washington.

Durante esas seis semanas, la administración Trump tomó medidas sin precedentes, incluyendo la cancelación de proyectos y la suspensión de miles de empleados federales, como parte de su estrategia para presionar al Congreso a aceptar sus condiciones presupuestarias.

Con la firma del presidente, se espera que los servicios federales reanuden sus operaciones este jueves y que las agencias más afectadas retomen su funcionamiento normal en los próximos días.