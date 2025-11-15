Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump sostuvieron tres reuniones en la Casa Blanca para revisar opciones de posibles operaciones militares en Venezuela, mientras EU refuerza su presencia en el Caribe con el portaaviones USS Gerald Ford, aviones F-35, buques de guerra y un submarino nuclear

Altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump sostuvieron esta semana tres reuniones en la Casa Blanca para discutir distintas opciones de posibles operaciones militares en Venezuela, en el contexto de una creciente presencia de fuerzas estadounidenses en el Caribe, revelaron fuentes oficiales a la agencia Reuters.

De acuerdo con esos reportes, las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional se realizaron a lo largo de la semana, y al menos una de ellas tuvo lugar el viernes.

Un funcionario indicó que un grupo reducido se reunió el miércoles y, al día siguiente, se llevó a cabo una reunión más amplia que incluyó al vicepresidente JD Vance y a altos cargos de la administración.

El New York Times detalló que Trump fue informado en la Sala de Crisis sobre diversos escenarios de acción, entre ellos el uso de fuerzas de Operaciones Especiales y posibles incursiones directas dentro de territorio venezolano.

A bordo del Air Force One, el presidente dejó entrever que la Casa Blanca se acerca a una definición en su estrategia hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“No puedo decirles qué será, pero ya me he decidido”, declaró Trump al responder sobre Venezuela.

Refuerzo militar en la región

Las deliberaciones ocurren mientras EU refuerza de manera significativa su despliegue en el Caribe. Trump ordenó el envío de aviones F-35, buques de guerra y un submarino nuclear, como parte de una operación que desde hace dos meses ha llevado a ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico frente a las costas venezolanas.

A principios de esta semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se trasladó a Latinoamérica con más de 75 aeronaves militares y alrededor de 5 mil soldados. El Pentágono ha reconocido al menos 20 ataques en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de unas 80 personas muertas.

Una investigación de Reuters reveló además que el ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría en el Caribe, lo que apunta a preparativos para operaciones sostenidas que podrían respaldar acciones futuras en o contra Venezuela.

El círculo de seguridad de Trump y la “ambigüedad estratégica”

Según The Washington Post, en las deliberaciones del viernes acompañaron a Trump el vicepresidente JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Un funcionario de la administración citado por ese medio afirmó que al presidente se le presentó “una gran variedad de opciones” y sostuvo que Trump es “muy hábil para mantener la ambigüedad estratégica”, al no revelar sus siguientes pasos para no avisar de antemano a sus adversarios.

Respuesta de Maduro y tensiones regionales

En paralelo al despliegue militar, el régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a mover armamento —incluidos equipos de fabricación rusa con varias décadas de antigüedad— y, de acuerdo con reportes de inteligencia, prepara un plan de resistencia basado en tácticas de guerrilla y acciones de anarquización interna en caso de un eventual ataque aéreo o terrestre de EU.

En el plano regional, las tensiones también han escalado con Colombia. Trump ha calificado al presidente colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y le ha impuesto sanciones, mientras que el mandatario sudamericano acusa a Washington de llevar a cabo asesinatos con sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental.

En este contexto de presión militar, mensajes cruzados y sanciones, las declaraciones de Trump sobre Venezuela —“ya me he decidido”— incrementan la incertidumbre en la región sobre el alcance que podrían tener las acciones de EU en las próximas semanas.