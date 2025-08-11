El presidente Donald Trump instó a China a cuadruplicar rápidamente sus compras de soja estadounidense para contrarrestar el déficit comercial, justo antes de que venza una tregua arancelaria entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó su plataforma Truth Social para instar a China a cuadruplicar sus pedidos de soja estadounidense, con el fin de detener el déficit comercial de Pekín con Washington y respaldar a los agricultores norteamericanos.

El mensaje llega justo antes del vencimiento de una tregua de 90 días, pactada en mayo, durante la cual se redujeron los aranceles: Estados Unidos bajó del 145% al 30%, mientras que China redujo al 10%.

Tras el mensaje, los futuros de soja en Chicago subieron un 2.38% Según datos del USDA, las exportaciones chinas de soja estadounidense cayeron un 51 % en la primera mitad de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior.

Especialistas señalan que la exigencia es poco realista. China importa cerca de 105 millones de toneladas de soja al año, menos de una cuarta parte desde EE.UU., y depende en gran medida de proveedores sudamericanos



