El presidente de EU aseguró a bordo del Air Force One que no ha decidido atacar objetivos en Venezuela. La Casa Blanca calificó de “inexactas” las notas basadas en fuentes anónimas. Persisten reportes de prensa sobre blancos identificados y aumento de presencia militar en el Carib

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este viernes que no planea ataques contra Venezuela y que no ha tomado decisión sobre eventuales bombardeos, en respuesta a versiones mediáticas que hablaban de acciones “inminentes”.

La Casa Blanca señaló que “las fuentes anónimas no saben de lo que hablan” y que cualquier anuncio sobre la política hacia Venezuela “provendría directamente del Presidente”.

Durante el vuelo en el Air Force One, Trump dijo que no se ha decidido sobre posibles ataques a objetivos dentro de Venezuela, tras informes que atribuían a funcionarios de su gobierno la identificación de blancos militares ligados al narcotráfico. En paralelo, la oficina de prensa de la Casa Blanca reiteró a Fox News Digital que los reportes basados en fuentes sin identificar son inexactos.

Medios estadounidenses, entre ellos Bloomberg y el Miami Herald, publicaron que funcionarios han mapeado objetivos y que una operación podría activarse en el corto plazo, aunque subrayaron que no existe una orden formal del Presidente. Estas notas chocan con la desmentida oficial.

Desde Caracas, Nicolás Maduro acusó a Washington de “fabricar una guerra” tras el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia la región, movimiento que el Pentágono justificó como parte de la ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales.

En el Congreso, senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul promovieron una resolución de poderes de guerra para prohibir hostilidades sin autorización legislativa; el intento previo de limitar el uso de la fuerza contra cárteles fue rechazado por estrecho margen.