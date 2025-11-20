La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum en seguridad y migración, al tiempo que Donald Trump advirtió que mantiene opciones adicionales contra los cárteles y expresó que “no está contento con México”.

La Casa Blanca subrayó este 20 de noviembre la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles de la droga y la migración ilegal, pero el presidente Donald Trump reiteró que mantiene “medidas adicionales” sobre la mesa, lo que vuelve a tensar el discurso bilateral en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que la administración estadounidense reconoce el papel de México en las acciones conjuntas contra el crimen organizado y en el control de la frontera sur, aunque dejó claro que la Casa Blanca analiza “nuevas opciones” frente a los cárteles.

“El presidente Trump ha tomado acciones sin precedentes para combatir a los cárteles del crimen organizado y mantiene sobre la mesa medidas adicionales”, sostuvo Leavitt, al recordar que fue una de las promesas centrales de campaña del mandatario.

Trump presume inteligencia sobre capos y se dice 'no contento con México'

En una conversación previa con periodistas, el 17 de noviembre en la Casa Blanca, Trump aseguró que los servicios de inteligencia de EU conocen con detalle las rutas, ubicaciones y operaciones de los principales narcotraficantes.

Aunque no anunció una intervención militar directa en México, el presidente insistió en que está dispuesto a tomar “cualquier medida necesaria” para detener el flujo de drogas hacia EU y lanzó un mensaje crítico hacia las autoridades mexicanas.

“Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Que si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo… No estoy contento con México”, advirtió.

Sheinbaum responde: “México no es colonia de nadie”

Desde Tabasco, el 16 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los llamados a una mayor intervención extranjera en territorio nacional y defendió la soberanía como línea roja de su gobierno.

“México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, señaló, al cuestionar a quienes “buscan apoyo en el extranjero” para influir en la agenda de seguridad mexicana.

Sheinbaum reiteró que cualquier cooperación debe basarse en el respeto mutuo y en acuerdos bilaterales, sin decisiones unilaterales de parte de Washington.

Marco Rubio descarta tropas y destaca cooperación “en su punto más alto”

En contraste con el tono de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio descartó el envío de tropas estadounidenses a México y subrayó que no habrá medidas unilaterales.

Tras participar en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá, Rubio afirmó el 13 de noviembre que EU solo ofrecerá más apoyo si el gobierno mexicano lo solicita de manera formal.

“No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas si nos lo pidieran”, indicó.

El funcionario aseguró que la cooperación en seguridad entre México y EU “está en su punto más alto en la historia”, y reconoció los esfuerzos mexicanos para frenar el tráfico de fentanilo y agilizar las extradiciones.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la capacidad operativa de los cárteles:

“Estos cárteles son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento y más inteligencia que algunos Estados nación”, dijo.

Equilibrio entre presión política y colaboración operativa

Las declaraciones cruzadas evidencian un doble mensaje desde Washington: mientras Trump eleva la presión política y mantiene abiertas “medidas adicionales”, la Casa Blanca y el Departamento de Estado insisten en que la ruta seguirá siendo la cooperación bilateral, sin despliegue de tropas ni acciones militares directas en territorio mexicano.

Del lado mexicano, Sheinbaum busca marcar distancia frente a cualquier narrativa de intervención, al tiempo que su gobierno necesita sostener los canales de coordinación en seguridad, migración e inteligencia, clave para desmontar redes de tráfico de drogas, armas y personas.