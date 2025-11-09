Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó confirmar el plan durante una entrevista: "Aún no he hablado con el presidente de este tema"

Mientras celebraba el percibido éxito de sus políticas arancelarias impuestas a otros países para la economía estadounidense, el presidente Donald Trump aseguró en su red social Truth Social que todos los ciudadanos de Estados Unidos, a excepción de personas de altos ingresos, recibirán un “dividendo de al menos 2,000 dólares".

Esto gracias a que ahora son "el país más rico y respetado del mundo", Trump describió a quienes se oponen a sus tarifas como "unos tontos".

“Con casi nada de inflación y un mercado bursátil en niveles récord. Los fondos de retiro 401k están en su punto más alto de la historia. Estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra ENORME DEUDA, de 37 billones. Hay una inversión récord en Estados Unidos; se están construyendo plantas y fábricas por todas partes" , escribió el presidente antes de prometer una porción de esta riqueza a los estadounidenses.

El Tesoro no confirma el plan

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que no ha conversado con el presidente sobre dicha propuesta.

En entrevista con George Stephanopoulos este domingo, en el programa This Week de ABC News, Bessent explicó que los aranceles generan ingresos al gobierno, pero el objetivo principal no es recaudatorio: “No se trata de obtener ingresos, sino de reequilibrar el comercio”, afirmó. “La meta es restaurar la manufactura en Estados Unidos; eso reducirá los ingresos por aranceles, pero aumentará la recaudación de impuestos”.

Sobre la promesa del “dividendo”, Bessent dijo que este podría expresarse en distintas formas, más que en un pago directo:

“El dividendo de 2,000 dólares podría venir de muchas formas y maneras. Podría ser a través de reducciones de impuestos, como la eliminación de impuestos a las propinas, al tiempo extra, al Seguro Social o la deducción de préstamos automotrices”.

En términos económicos, un dividendo es la parte de las ganancias que una empresa reparte entre sus accionistas. Cada socio recibe una cantidad proporcional al número de acciones que posee, y el reparto debe ser aprobado por la junta de accionistas.

Debate en la Corte Suprema

El anuncio ocurre mientras la administración Trump defiende ante la Corte Suprema la legalidad de los aranceles generalizados que ha impuesto a productos extranjeros. Los críticos sostienen que estos gravámenes funcionan como un impuesto encubierto a empresas y consumidores estadounidenses, y que el presidente ha invadido facultades que constitucionalmente corresponden al Congreso.

Durante las audiencias, el presidente del máximo tribunal, John Roberts, señaló: “Permitir que el poder del presidente en materia de relaciones exteriores prevalezca sobre la facultad básica del Congreso para imponer impuestos parece neutralizar ambos poderes”.

Trump respondió con burla desde su red social: “¿Así que el presidente puede detener TODO el comercio con un país extranjero —algo mucho más severo que un arancel— y otorgar licencias, pero no puede aplicar un simple arancel por razones de seguridad nacional? ¡Eso no es lo que nuestros fundadores imaginaron! ¡Todo esto es ridículo!”.

El mandatario insistió en que los aranceles son una herramienta clave para fortalecer la economía: “Los negocios están llegando a Estados Unidos SOLO POR LOS ARANCELES. ¿Acaso la Corte Suprema no sabe esto? ¿Qué demonios está pasando?”, concluyó.