El presidente Donald Trump anunció este martes un acuerdo con China para que TikTok continúe en Estados Unidos bajo control de inversores locales, con Oracle entre las empresas involucradas.

Tras meses de incertidumbre y negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo para garantizar la permanencia de TikTok en el país, donde la aplicación de origen chino cuenta con más de 170 millones de usuarios.

El convenio establece que los activos estadounidenses de TikTok se transferirán a un consorcio de inversores locales, lo que resolvería la disputa abierta desde hace casi un año sobre la seguridad de los datos de los usuarios.

Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal, el grupo estará integrado por empresas como Oracle, Silver Lake y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, que operarán la nueva entidad encargada de la aplicación en territorio estadounidense.

Trump informó en rueda de prensa que existen "grandes compañías interesadas" en adquirir la red social, sin revelar más detalles, y aseguró que el acuerdo representa "un gran avance" en las conversaciones bilaterales. Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que se extendió el plazo hasta el 16 de diciembre para concretar la transacción, luego de que la fecha límite inicial venciera el 17 de septiembre.

De acuerdo con reportes, el nuevo directorio de la entidad estadounidense estará conformado principalmente por ciudadanos de ese país e incluirá un representante designado por el gobierno federal. ByteDance, matriz de TikTok, conservará una participación menor al 20 por ciento, límite establecido por la ley aprobada en 2024 que obliga a la aplicación a separarse de su propietario chino.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los términos comerciales del acuerdo "se habían acordado en esencia desde marzo", y subrayó que la operación incluye salvaguardas para la seguridad nacional de Estados Unidos, a la vez que atiende el interés de China.

El pacto fue negociado en una reunión en Madrid entre delegaciones de ambos países encabezadas por Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng. Trump adelantó que hablará el próximo viernes con el presidente Xi Jinping para "confirmar todo" y destacó que la relación entre ambas naciones "sigue siendo fuerte" pese a las tensiones comerciales.

Según medios estadounidenses, los usuarios actuales de la aplicación en Estados Unidos tendrían que migrar a una nueva versión de TikTok que cumplirá con los requisitos legales locales. Oracle será la empresa encargada de gestionar la información de los usuarios desde sus instalaciones en Texas.

Con este paso, la Casa Blanca evita la aplicación inmediata de la ley que ordenaba el cierre de TikTok en Estados Unidos y gana tiempo para cerrar un acuerdo definitivo en los próximos tres meses.

