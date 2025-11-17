Esta votación buscará obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso, cosa que el mismo Trump ha intentado frenar en el pasado.

El presidente Donald Trump pidió el domingo a los republicanos de la Cámara de Representantes votar a favor de la publicación de todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, marcando un giro notable tras haber desestimado antes el tema y criticado a legisladores de su propio partido que impulsaron la iniciativa.

“No tenemos nada que ocultar”

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump escribió: “Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar” , insistiendo en que el caso forma parte de un “engaño demócrata” diseñado para desviar la atención de los logros republicanos.

El mandatario reiteró que a los demócratas “no les importaba Epstein cuando estaba vivo” y que, de tener pruebas en su contra, “lo habrían publicado antes” de lo que llamó su “victoria aplastante” en las elecciones.

Votación clave en la Cámara

La Cámara de Representantes votará este martes una legislación que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso Epstein. La iniciativa avanzó gracias a una petición de destitución que reunió los 218 votos necesarios, debido al apoyo de todos los 214 demócratas, al igual que el voto asegurado de cuatro republicanos: Thomas Massie (Kentucky), Nancy Mace (Carolina del Sur), Lauren Boebert (Colorado), y Marjorie Taylor Greene (Georgia).

El respaldo de estos legisladores provocó fracturas internas entre aliados del propio presidente. Una de las más visibles fue el choque con Greene, quien durante años fue una de las defensoras más fuertes de Trump. Tras darse a conocer su respaldo a la petición, el mandatario la ha calificado de "chiflada", una "traidora" a la patria y una “vergüenza” para el Partido Republicano. En los últimos días también arremetió contra el resto de los representantes de su partido, quienes habrían recibido presiones desde la Casa Blanca para retirar su apoyo.

Aún con su público cambio de postura sobre los archivos de Epstein, Trump no aclaró si pedirá a los republicanos del Senado aprobar la propuesta ni si la firmaría en caso de llegar a su escritorio, la etapa final para una que se apruebe una legislación.

Documentos revelados

La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara divulgó más de 20 mil páginas de documentos proporcionados por el patrimonio de Epstein. Entre los archivos se encuentran correos electrónicos en los que Epstein aseguraba que Trump conocía su conducta al abusar y reclutar a niñas desde los 14 años, aunque afirmaba que el entonces empresario “nunca recibió un masaje”.

Trump y Epstein mantuvieron una relación cercana en los años 90 y principios de los 2000, antes de distanciarse por la compra de una propiedad en Palm Beach.

El viernes, el presidente anunció que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI investigar la relación de Epstein con figuras como Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers y directivos de bancos, entre otros. La fiscal general Pam Bondi informó después que solicitó al fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, encabezar la investigación.