A diferencia de la estrategia aplicada en Venezuela, la misión en México no buscaría debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estaría planeando una operación militar secreta en México para atacar directamente a los cárteles de la droga, según un reportaje exclusivo publicado este lunes por la cadena NBC News .

De acuerdo con el informe, la iniciativa contempla el envío de tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses para realizar ataques selectivos contra laboratorios y líderes del narcotráfico, lo que representaría una expansión de la actual campaña militar de Trump contra redes de tráfico en el Caribe y el Pacífico .

Tropas, drones y operaciones encubiertas

La cadena estadounidense cita a dos funcionarios en activo y dos exfuncionarios con conocimiento del plan, quienes confirmaron que ya comenzó el entrenamiento de las fuerzas especiales involucradas. Sin embargo, el despliegue aún no es inminente y la Casa Blanca no ha tomado una decisión final .

Los planes incluyen el uso de drones de ataque, que en algunos casos requieren de operadores en tierra, para destruir laboratorios y neutralizar a los principales cabecillas de los cárteles.

Las fuerzas estadounidenses involucradas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) y operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia de EU, en lo que se conoce como estatus del “Título 50”, que regula las operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

También se prevé la participación de agentes de la CIA, en una misión que —según el reporte— sería tratada con máximo secretismo, como las recientes acciones armadas de Washington contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico cerca de V enezuela y Colombia .

"Un enfoque integral de gobierno"

En respuesta a NBC, un alto funcionario estadounidense afirmó:

“El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los carteles para los ciudadanos estadounidenses”.

En febrero pasado, la administración Trump designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medida que otorgó a las agencias de inteligencia y unidades militares estadounidenses amplias facultades para realizar operaciones de espionaje y acciones encubiertas fuera de su territorio.

Un mes después comenzaron a circular versiones sobre una posible operación antidrogas dentro de México , aunque hasta ahora no se ha concretado.

Coordinación o intervención

NBC destaca que, a diferencia de la estrategia aplicada en Venezuela, la misión en México no buscaría debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mantenido cooperación en materia de seguridad fronteriza con Estados Unidos.

No obstante, las fuentes reconocen que Washington no descarta operar sin coordinación con México si lo considera necesario.

Tras un reporte previo sobre planes similares, Sheinbaum declaró en conferencia de prensa:

“Rechazamos cualquier forma de intervención o interferencia. México coordina y colabora, pero no se subordina”.

México en el contexto regional

Desde septiembre, el gobierno de Trump ha encabezado ataques militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela, que han dejado al menos 64 personas muertas en 15 bombardeos.

Aunque Washington no ha presentado pruebas sobre las víctimas o la carga de dichas embarcaciones, el mandatario ha defendido la ofensiva, asegurando que busca “enviar un mensaje de castigo letal” a las organizaciones criminales que intenten introducir drogas a su país.

Trump ha sostenido que el narcotráfico es una amenaza directa a la seguridad nacional y ha expresado públicamente su opinión de que “México está controlado por los cárteles”, pese a elogiar a Sheinbaum como “una mujer valiente” por sus esfuerzos de cooperación bilateral.

Durante el gobierno de Sheinbaum, México ha incrementado los decomisos de fentanilo, desplegado 10 mil elementos en la frontera norte y extraditado a más de 50 líderes criminales hacia Estados Unidos.