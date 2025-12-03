El presidente de EU dijo que su administración podría permitir que el T-MEC venza o buscar un nuevo pacto con México y Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su administración podría permitir que el T-MEC expire en su forma actual o incluso impulsar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá durante la revisión prevista para 2026.

Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició las consultas públicas rumbo al proceso de evaluación del tratado.

"Lo dejaremos vencer o quizá negociemos otro acuerdo"

Trump señaló que el T-MEC "es algo que está en curso" y recordó que los tres países deben decidir en 2026 si prolongan su vigencia de 2036 a 2042.

"Vence en aproximadamente un año y lo dejaremos vencer o quizá negociemos otro acuerdo con México y Canadá" , dijo.

El mandatario sostuvo que ambos socios se han "aprovechado" de Estados Unidos.

"México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos… no los culpo, teníamos gente estúpida al mando" , afirmó.

Trump aseguró que los aranceles aplicados en su administración han permitido que nuevas plantas automotrices se instalen en territorio estadounidense.

"No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles" , indicó.

Audiencias para evaluar el T-MEC arrancan en Washington

Del 3 al 5 de diciembre, la USTR desarrolla audiencias públicas sobre el funcionamiento del T-MEC en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Participan representantes del sector farmacéutico mexicano, organismos empresariales de México y Canadá, y especialistas en comercio internacional.

Estas sesiones forman parte de la preparación para la primera revisión sexenal del tratado, negociado y promulgado por Trump y vigente desde 2020.

México prevé continuidad del acuerdo

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró durante una comparecencia en el Senado que el tratado "va a sobrevivir", pese a las tensiones recientes.

"El tratado va a permanecer. Van a venir nuevas oportunidades para el país" , dijo.

Ebrard recordó que al inicio de 2025 existía preocupación por la postura estadounidense, pero afirmó que ese riesgo se ha reducido.

"Hoy no tenemos ese escenario. Estados Unidos no habría iniciado una consulta si pensara en otro camino" , señaló.