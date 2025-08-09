Un adolescente de 17 años fue detenido como presunto autor de un tiroteo en Times Square que dejó a tres personas heridas la madrugada de este sábado, desatando escenas de pánico en la zona turística.

La madrugada de este sábado, un tiroteo en Times Square dejó tres personas heridas y generó momentos de caos en una de las zonas más concurridas de Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el hecho ocurrió alrededor de la 1:20 horas (5:20 GMT) en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida.

Los disparos alcanzaron a una joven de 18 años, así como a dos hombres de 19 y 65 años. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde se reportan en condición estable.

Times Square shooting reports, Witnesses say multiple shots in NYC, suspect arrested. pic.twitter.com/3eubesJ0j3 — Global (@GlobaltrekX) August 9, 2025

La policía detuvo a un adolescente de 17 años como presunto responsable del ataque. El joven permanece bajo custodia mientras avanza la investigación, de la que aún no se han revelado más detalles.

El tiroteo provocó que cientos de personas, en su mayoría turistas, corrieran para ponerse a salvo. Este incidente ocurre apenas dos semanas después de otro ataque armado registrado en un edificio de Manhattan.



