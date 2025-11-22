Dos incidentes con menos de una hora de diferencia en el centro de Chicago dejan un saldo preliminar de un adolescente fallecido y ocho lesionados; la Policía investiga sin detenidos.

Dos tiroteos registrados en el centro de Chicago la noche del viernes dejaron un saldo de un adolescente de 14 años fallecido y ocho personas más heridas, según informó la policía local.

Los incidentes ocurrieron durante una noche de alta afluencia en el centro de la ciudad, que celebraba su ceremonia de encendido del árbol de Navidad.

Los oficiales de la Policía de Chicago respondieron a un par de tiroteos con menos de una hora de diferencia:

Primer Tiroteo: Oficiales que patrullaban la 100 block de North State Street cerca del Chicago Theater escucharon disparos. La policía encontró a siete personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas a hospitales por el Departamento de Bomberos . Seis de las víctimas se encuentran en buen estado y una en estado estable (fair condition).

cerca del Chicago Theater escucharon disparos. La policía encontró a siete personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas a hospitales por el . Seis de las víctimas se encuentran en buen estado y una en estado estable (fair condition). Segundo Tiroteo : Los oficiales acudieron a la 100 block de South Dearborn Street. Allí encontraron a dos víctimas: un varón de 14 años, quien falleció en el hospital a causa de múltiples heridas de bala, y un varón de 18 años, quien fue hospitalizado en estado grave (serious condition) por una herida de bala en la pierna.





Investigación en Curso

Los detectives se encuentran investigando actualmente las circunstancias que condujeron a estos incidentes de violencia armada.