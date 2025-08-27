Un tiroteo ocurrido este miércoles en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, dejó al menos dos personas muertas y unas 20 heridas.

La ciudad de Minneapolis fue escenario de un nuevo tiroteo este miércoles 27 de agosto de 2025, cuando un hombre armado abrió fuego en la escuela católica Annunciation, ubicada al sur de la ciudad y junto a una iglesia.

Medios estadounidenses como ABC y Fox News confirmaron la muerte de dos personas, mientras que otras 20 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona. Hasta el momento, las víctimas fatales no han sido identificadas.

Fuentes policiales citadas por medios locales informaron que el presunto autor del ataque fue abatido, lo que permitió descartar una amenaza activa.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en su cuenta de X (antes Twitter):

“He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información”.

La cuenta oficial de la ciudad de Minneapolis también confirmó que “el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad”.

Operativo de emergencia

Imágenes en vivo mostraron escenas de pánico, con padres retirando a sus hijos del plantel en medio de un fuerte operativo de seguridad.

“Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo una persona presente en la escuela a la agencia AFP.

Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada del área para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Reacción federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social que estaba siendo informado sobre el tiroteo y que el FBI ya se encontraba en el lugar.

“La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, señaló el mandatario.

El ataque ocurre tras una ola de falsas denuncias de tiroteos en universidades del país, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo escolar tras las vacaciones de verano.