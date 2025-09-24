El atacante, que dejó mensajes “anti-ICE” en sus balas, se disparó tras el ataque.

Un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas dejó dos personas muertas y una más en estado crítico, informaron autoridades.

El ataque comenzó alrededor de las 6:40 a.m., cuando el tirador abrió fuego desde la azotea de un despacho de abogados frente al centro de detención de ICE en la calle Empress, cerca de la autopista I-35E y del aeropuerto Dallas Love Field.





Primeras investigaciones

Las tres personas alcanzadas por las balas eran detenidos que se encontraban en la zona de ingreso del centro. Ningún agente de ICE resultó herido.

El FBI confirmó que investiga el hecho como un “acto de violencia dirigida”. Joe Rothrock, jefe de la oficina en Dallas, reveló que en la escena se encontraron cartuchos con mensajes grabados contra ICE, como “ANTI-ICE”.

Aún se desconoce el motivo

El secretario interino de ICE, Todd Lyons, dijo a CNN que el atacante “murió por una herida de bala autoinfligida”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X: “No sabemos el motivo aún, pero la violencia contra nuestros agentes es inédita y debe parar”.

El director del FBI, Kash Patel, compartió en redes una foto de las balas con mensajes grabados y advirtió: “Estos ataques políticamente motivados contra la ley deben terminar. No son incidentes aislados”.

La oficina de policía de Fort Worth publicó en X que este tipo de hechos “profundizan la división en la comunidad” e hizo un llamado a la ciudadanía: “Si ves algo, di algo”.

Las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni de las víctimas.





Aumentó de violencia contra ICE un 1000%

El mismo edificio había recibido una amenaza de bomba en agosto, lo que refuerza el patrón de ataques contra instalaciones federales en Texas. En julio, un policía resultó herido en un ataque armado contra el centro de detención de Prairieland, en Alvarado, y días después un hombre disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen.

ICE reporta que las agresiones contra sus oficiales han aumentado en más de 1,000% desde la administración Trump.



