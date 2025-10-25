De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Chester, Chris de Barrena-Saroba, una persona presuntamente portaba un arma, pero no se descarta que otra persona también haya abierto fuego.

Una persona fallecida y al menos seis heridos fue el saldo que dejó esta noche un tiroteo en medio de festividades de bienvenida en la Universidad de Lincoln en Pensilvania , informaron las autoridades.

Barrena señaló que es posible que otra persona también haya abierto fuego, sin embargo, los investigadores tratan de recabar más datos.

“Hay cierta evidencia que nos lleva a creer que esa es una teoría viable en este momento” , dijo durante una rueda de prensa esta noche.

El hecho se habría registrado poco antes de las 21:30 horas después de que la multitud saliera de un partido de fútbol de bienvenida y se reuniera afuera del Centro Cultural Internacional de la escuela.