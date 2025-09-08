El ataque, ocurrido durante la mañana de este lunes, dejó cinco muertos y 11 heridos; autoridades lo califican como atentado terrorista.

Jerusalén vivió un nuevo episodio de violencia la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025, cuando dos hombres armados abrieron fuego en el cruce de Ramot, una de las principales entradas a la ciudad.

De acuerdo con la Policía de Israel y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), el ataque dejó al menos cinco personas fallecidas y 11 más heridas, varias de ellas en estado grave. Los atacantes fueron abatidos en el lugar por un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel y un civil armado.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:13 horas locales (00:13 horas de Sonora), cuando los agresores dispararon contra un autobús de la línea 62 y contra pasajeros que esperaban en la parada cercana. El ataque provocó escenas de caos, con vidrios rotos y personas heridas tendidas en el suelo, según relataron los paramédicos que atendieron la emergencia.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a los hospitales Shaare Zedek y Hadassah. Para atender la situación, se enviaron reservas de sangre desde el banco central en Ramla.

Tras el ataque, las autoridades bloquearon las vías de acceso a la zona mientras equipos policiales realizaban inspecciones de seguridad. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la agresión, que los medios israelíes han calificado como un atentado terrorista.

El último ataque de este tipo en Jerusalén había ocurrido hace casi dos años, también en una parada de autobús, donde murieron tres personas.